Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie de la connaissance et des Start-up, Yacine Mahdi Oualid, a révélé que le projet de loi sur l'auto-entrepreneur sera présenté au Parlement, après son approbation en Conseil des ministres. S'exprimant sur sa page Facebook, le ministre délégué a indique que «la loi vise à réglementer les nouvelles activités économiques induites par l'émergence de l'économie numérique». Selon le ministre délégué, plusieurs activités seront incluses dans le nouveau dispositif. À titre illustratif, il citera les activités des développeurs d'applications Web et téléphoniques, des e-marketeurs, des gestionnaires de plates-formes de médias sociaux et des infographistes. En plus de l'ensemble des privilèges inclus dans le projet de loi, Yacine Oualid a expliqué que «la loi facilitera l'exportation de services numériques, permettant aux opérateurs d'obtenir leurs revenus en devises fortes».