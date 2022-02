«Dans le cadre de la deuxième édition de son programme ‘' André Mandouze''», l'ambassade de France en Algérie attribue pour l'année 2022, 15 bourses à des chercheurs algériens invités à travailler dans une équipe de recherche française, rattachée à un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche pour une durée de 1 à 2 mois. Les bourses sont cofinancées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri)», indique l'ambassade dans un communiqué. Le communiqué précise que seules les disciplines en sciences humaines et sociales, avec une priorité sur le travail de recherche sur des fonds d'archives en France, ou sur des questions mémorielles sont concernées pour l'appel à candidatures 2022. L'appel à candidatures est ouvert du 1er février 2022 jusqu'au 15 mars 2022 à 19h00 heure d'Alger. En plus de l'allocation étalée sur une durée de 1 à 2 mois, l'ambassade de France en Algérie assurera également le coût du visa et la prise en charge de l'aller-retour entre les deux pays.