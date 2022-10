À l'invitation de L'Institut national des études de stratégie globale (Inesg), le professeur algérien Ahmed Mahiou a animé, hier, au siège de l'Institut, une importante conférence intitulée «Vers un nouvel ordre mondial». La conférence modérée par le professeur Ahmed Laraba a été suivie d' un riche débat. Le professeur Mahiou s'est penché sur les différentes étapes de la formation des organisations régissant le système des relations internationales. Il n'a pas manqué de rappeler que l'Algérie a été le maître d'oeuvre du projet dit du nouvel ordre économique mondial, non sans souligner que les positions algériennes de soutien aux droits des peuples à disposer d'eux- mêmes sont constantes et conformes au droit international. Le professeur Mahiou a qualifié de «sage» la position de l'Algérie vis- à- vis du conflit ukrainien. Rappelons que le professeur Mahiou anime actuellement une série de conférences en Algérie pour présenter son livre paru, cette année, aux éditions Barzakh sous le titre: Au fil du temps et des évènements (mémoires).