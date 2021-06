Darnella Frazier, jeune femme de 18 ans, qui a filmé l’interpellation et le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020, s’est vue décerner, vendredi, un prix Pulitzer spécial, les récompenses les plus prestigieuses du journalisme aux Etats-Unis. Le jury du Pulitzer a rendu hommage à celle qui était sortie, ce jour-là, faire une course et s’est retrouvée par hasard face à la scène, pour avoir « courageusement enregistré le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a engendré des manifestations contre les brutalités policières dans le monde entier ». Cela « souligne le rôle crucial des citoyens dans la quête de vérité et de justice des journalistes », a poursuivi le jury. Au-delà de ce prix spécial, la promotion 2021, la 105ème de l’histoire des prix Pulitzer, a mis à l’honneur reportages et articles consacrés à l’affaire George Floyd elle-même, mais aussi aux brutalités policières et aux abus des forces de l’ordre, particulièrement à l’encontre des Afro-Américains.