Le premier Salon national de la photographie de la wilaya de Tizi Ouzou sera organisé du 2 au 7 juillet prochain, dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse (5 juillet), indique la direction locale de la culture et des arts. Placé sous le thème «l'Algérie, mon beau pays», cette manifestation culturelle vise «la sensibilisation des photographes sur l'importance de l'aspect touristique et économique du patrimoine culturel algérien». Elle ambitionne aussi d' «offrir un espace d'échange d'expériences entre les photographes et à stimuler l'esprit de compétition». Les participants doivent envoyer leurs photographies par courrier électronique à l'adresse [email protected], au plus tard le 20 du mois courant. Le règlement intérieur du salon peut être consulté sur le site de la direction de la culture de Tizi Ouzou «Dircultureto.dz» ou sur sa page officielle sur facebook. La sélection des photos se fera par un jury composé de cadres du secteur de la culture de Tizi Ouzou, de photographes professionnels et d'enseignants de l'Ecole des

beaux-arts.