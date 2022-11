Le premier Salon des sciences sociales se tiendra, du 19 au 21 novembre 2022 au Complexe universitaire «Mourad-Salim-Taleb» (Ex: IGMO) à Oran. Conjointement organisé par l'Unité de recherche en sciences sociales et santé (Gras), le Centre de recherche en Etudes maghrébines (Cema) et le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc), ce salon sera encadré par un comité scientifique composé d'académiciens et de chercheurs de diverses disciplines. Le Salon aborde et questionne les différents phénomènes et enjeux qui affectent la société actuelle, en plus d'étudier leurs contextes historiques. Il vise également à améliorer la communication et l'interaction entre les générations de chercheurs en sciences sociales. Répartis dans plusieurs universités et centres de recherche algériens et étrangers, plus de 135 chercheurs et professeurs d'université représentant une douzaine de disciplines», à l'instar de ceux issus de Tunisie, États-Unis d'Amérique et Cameroun, prendront part à ce Salon», et animeront plusieurs conférences qui traiteront de différentes thématiques sociales.