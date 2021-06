Le premier remorqueur en acier construit en Algérie par des compétences locales a été mis à l'eau, hier, au port de Bou Haroun (Tipaza), indique l'entreprise publique mixte de construction et de réparation navale Ecorep-Piriou.

La mise à l'eau de ce navire long de 14 mètres permettra de procéder aux derniers ajustements et de finalisation de sa construction qui doit se faire à flot, avant sa mise en exploitation, a précisé le DG de Ecorep-Piriou, Hamid Benderradji. Faisant partie d'un projet de construction de trois navires de même type au niveau du chantier naval de Bou Haroun, ce remorqueur a été réalisé dans sa totalité par une équipe algérienne, formée dans le métier de la construction navale en acier. La réalisation de ce projet va contribuer ainsi à la diminution de la facture des importations a-t-il souligné.

À ce propos, il a assuré que Ecorep-Piriou est en mesure de construire des remorqueurs de 32 mètres et des navires de pêche hauturiers et océaniques allant jusqu'à 40 mètres.