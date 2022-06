Officiellement, c'est un navire de recherche, mais la dimension militaire saute aux yeux. La Chine a dévoilé un navire porte-drones probablement unique, nouvel avatar de l'importance croissante de ces engins sans pilotes dans la guerre moderne.Des médias d'Etat chinois ont relayé fin mai la mise à l'eau de ce bateau présenté comme un fleuron de la recherche maritime, opérationnel d'ici la fin de l'année et qui emportera un nombre non précisé de drones aériens, marins et sous-marins. Long de 88,5 mètres, le Zhuhaiyun - ou Zhuhai Cloud - pourra atteindre les 18 noeuds (33 km/heure). Chen Dake, chercheur à l'Académie des sciences chinoises et directeur du laboratoire propriétaire du navire, l'a présenté au China Daily comme une «innovation révolutionnaire». Selon lui, «le navire est non seulement un outil de précision sans précédent aux frontières de la science maritime, mais aussi une plate-forme de prévention et gestion des désastres maritimes, de cartographie précise des fonds marins (...) et de sauvetage en mer». La technologie est la même, alors que les champs de bataille du monde entier montrent l'importance de ces technologies dans la guerre moderne.