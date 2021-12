L'Entreprise nationale de recherche géologique et minière (Orgm), filiale du groupe «Manadjim El Djazaïr», a annoncé dans un communiqué, l'accréditation officielle de son laboratoire des sciences minérales, par l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac). Le certificat d'accréditation, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 version 2017, a été remis par le directeur général d'Algerac, Noureddine Boudissa, au P-DG de l'Orgm, Yahia Azri. Il s'agit du premier laboratoire des mines à être accrédité en Algérie, confirmant ainsi la qualité des travaux fournis par l'Orgm dans le domaine de la recherche et l'exploration minière, la compétence et l'expertise de cette entreprise, tel qu'il est admis par les normes reconnues à l'international (Jorc australienne, N°43-101 canadienne et autres). De nouvelles perspectives à l'horizon pour l'Orgm qui ambitionne d' exporter ses services à l'échelle régionale.