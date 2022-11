Le premier complexe des start-up à l'échelle nationale a été inauguré, samedi, au Centre universitaire Morsli-Abdellah de Tipasa, par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, respectivement Kamel Bidari et Yacine El-Mahdi Oualid, en présence du wali de Tipasa Aboubakr Seddik Boucetta. Le complexe est un pavillon administratif sis au Centre universitaire de Tipasa, qui fait office de siège des entreprises innovantes portant le label de start- up, activant au niveau de six universités du pays, spécialisées dans les domaines techniques, des sciences exactes et de la technologie. Il s'agit des universités des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab Ezzouar (Alger), de Blida, Khemis Miliana, Aïn Defla, Boumerdès, Médéa et le Centre universitaire de Tipasa, qui abriteront chacune le siège de ce complexe pour une durée d'une année renouvelable, selon les précisions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce premier projet sera progressivement généralisé au reste des universités nationales.