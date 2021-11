Un accord pour l'installation et l'exploitation du premier chargeur de navire d'une capacité de 750 tonnes/heure au niveau de port de Djen Djen (Jijel) vient d'être signé. Cet accord a été paraphé par le groupe, Lafarge Algérie et le port de Djen Djen, à l'occasion de la 5e édition du Logistical-2021. Cet équipement est mis, par le groupe Lafarge, à la disposition des opérateurs économiques activant dans la production et l'exportation du clinker. L'exploitation de ce chargeur de navire (Shiploader) constituera une importante étape dans l'industrialisation de la logistique export de clinker, en permettant à l'Algérie d'exporter plus de

10 millions de tonnes de clinker, la plaçant ainsi comme acteur majeur du marché méditerranéen et africain. Cette installation permettra aux opérateurs d'éviter ainsi les surcoûts d'immobilisations (surestries), l'optimisation de l'exploitation des quais, la préservation de la qualité du produit, qui se déprécie au contact de l'eau, de préserver l'environnement, en évitant les déperditions du produit et émanation de poussière, et ainsi de protéger les plans d'eau.