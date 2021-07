La tendance haussière des contaminations au coronavirus en Algérie a fait réagir la commission ministérielle de la fetwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Dans un communiqué rendu public dimanche, la commission ministérielle de la fetwa a affirmé que le respect strict des mesures de prévention contre la Covid-19, dont le port de la bavette, est «une obligation religieuse».

La commission de la fetwa a apporté, dans le même communiqué, les explications sur ces mesures d'obligation religieuse. «La précaution et la prévention recommandées par les spécialistes dont le port de la bavette constituent une obligation religieuse en vue de prévenir la contamination et sauvegarder les vies», a souligné la même source. «Il faut respecter les mesures préventives prises dans les espaces publics, de même qu'il est interdit de prendre à la légère ces mesures. Il faut rappeler aux fidèles ces mesures préventives pour donner le bon exemple», a ajouté la commission de la fetwa. Il convient de rappeler que plusieurs spécialistes du secteur de la santé ont alerté sur le situation épidémiologique relative à la pandémie du coronavirus.