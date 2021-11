Le port d'Alger a reçu, ce lundi, à Alger le prix «Port Connectivity Award» décerné par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) dans le cadre du Salon du transport et de la logistique «Logistical 2021».

La cérémonie de remise des prix a vu la présence du ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, les représentants de la Caci et des ports nationaux, ainsi que plusieurs représentants diplomatiques.

Le 2e Prix accordé au port, ayant réussi la meilleure croissance en connectivité a été attribué au port d'Annaba, tandis que le 3e prix «meilleur exportateur» est revenu au port d'Arzew.

Lors de cette cérémonie, le ministre des Transports a assuré que son département a été destinataire de «nombreuses demandes pour l'investissement privé dans le secteur du transport de marchandise.

Après leur validation, cela changera la réalité du transport dans l'économie du pays».