La décision d'achèvement des dernières procédures de fermeture des ports secs dans le cadre de l'opération d'assainissement de ce secteur n'a pas été sans conséquences sur l'activité du port d'Alger. En effet, cette infrastructure portuaire croule ces derniers jours sous le poids des conteneurs qui s'entassent sur place depuis la fermeture des ports secs implantés sur le territoire de la wilaya d'Alger.

En effet, un nombre incalculable de conteneurs attendent que leurs documents administratifs soient réglés par les transitaires et les services douaniers pour être directement remis à leurs propriétaires au lieu de les transférer au niveau des ports secs comme cela se faisait auparavant. Une situation ayant conduit plusieurs bateaux à rester en rade faute de pouvoir décharger leurs conteneurs. Les quais du port d'Alger étant surchargés. Une situation qui affecte, d'une part, l'activité portuaire, et, d'autre part, engendre des pertes financières. Les services des douanes comptent 22 ports secs, publics et privés, qui ont tous été fermés, en raison du non-respect des normes et conditions requises.