Près de 700 entreprises, dont 187 sociétés étrangères représentant 20 pays, prendront part à la 53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA) qui débutera demain. Les Etats-Unis seront l'invité d'honneur de cette 53ème édition, avec la participation de 35 entreprises américaines représentant les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'agriculture, de l'agro-alimentaire, de l'hydraulique, de l'environnement, de l'industrie aéronautique et de l'éducation. En plus des entreprises étrangères, 530 exposants algériens participent à l'événement dont 147 entreprises publiques et 383 privées, a-t-il également fait savoir. Organisée après une absence de deux ans en raison des mesures prises pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, la 53e édition de la FIA occupera une superficie totale d'exposition de 24000m2, en augmentation de 41% par rapport à la dernière édition