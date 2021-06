Un rapport du gouvernement américain sur les ovnis, publié vendredi dernier, indique que les analystes de la défense et du renseignement ne disposent pas de données suffisantes pour déterminer la nature des mystérieux objets volants observés par les pilotes militaires, notamment s'il s'agit de technologies terrestres avancées, d'objets atmosphériques ou de nature extraterrestre. Ce rapport, soumis au Congrès et rendu public, porte sur 144 observations de ce que le gouvernement appelle officiellement des «phénomènes aérospatiaux non identifiés» (PAN, en anglais «UAP») remontant à 2004. Il a été publié par le Bureau du directeur du renseignement national en collaboration avec un groupe de travail sur les PAN dirigé par la marine américaine. Le rapport établit cinq catégories d'explications potentielles: fouillis radar, phénomènes atmosphériques naturels, programmes de développement du gouvernement américain ou de l'industrie américaine, systèmes adverses étrangers et une catégorie fourre-tout «autre».