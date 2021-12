Le pass sanitaire, dans ses deux versions, électronique et papier, sera obligatoire pour accéder aux différents points de passage frontaliers tunisiens à partir du 22 décembre, a annoncé le ministère tunisien du Transport. En effet, ce pass sanitaire sera en vigueur, à partir du 22 décembre, en application d'un décret présidentiel daté du 22 octobre 2021 dans le cadre de mesures exceptionnelles pour lutter contre la propagation de la Covid-19 et ses différents variants, dont le tout récent, Omicron. Ce pass sanitaire sera obligatoire, explique le ministère du Transport, pour les employés au sein des postes de passage frontaliers (y compris les aéroports et les ports) tout comme pour les clients (passagers, visiteurs, etc.). «Les terminaux des ports et des aéroports seront accessibles, uniquement, aux passagers et aux accompagnateurs porteurs de handicap ou mineurs ainsi qu'aux citoyens qui seront présents pour des motifs administratifs en relation avec les vols», lit-on dans un communiqué du ministère du Transport.