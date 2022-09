Le P-DG du géant pétro-gazier italien (ENI), Claudio Descalzi, a confirmé la hausse des flux algériens de gaz vers l'Italie, rapporte l'agence de presse italienne Nova. En effet, l'Algérie fournit de plus en plus de gaz à l'Italie conformément aux derniers accords entre les deux pays et les flux vont augmenter crescendo au fur et à mesure que les nouveaux gisements et projets de valorisation des puits entrent en production. «Il y aura du gaz à l'automne: ce qui peut nous rassurer, c'est que le stockage se développe, les flux algériens ont atteint des débits de 83, 84, 85 millions de mètres cubes par jour, donc l'Algérie nous aide. Et c'est la raison pourquoi nous avons pu remplir les stocks», a déclaré le P-DG de l'ENI, Claudio Descalzi, en marge de l'événement«Technologie et innovation pour une transition énergétique» organisé par la Fédération italienne des chevaliers du travail. Avec un volume de 80 millions de m3 par jour de gaz vers l'Italie, l'Algérie approvisionnera Rome de plus de 7 milliards de m3 avant la fin de l'année. Ce qui permettra aux deux pays d'atteindre l'objectif de livrer plus de 25 milliards de m3 de gaz en 2022.