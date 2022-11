Sacré à la 24e édition des NRJ Music Awards, vendredi soir, à Cannes, le rappeur Soolking est resté très attaché à ses origines algériennes et ne manque pas une occasion de le clamer. D'ailleurs, il a rendu un vibrant hommage à son pays d'origine, l'Algérie. Après avoir reçu son trophée, Hafid Derradji, Abdelraouf Derradji, de son vrai nom, a prononcé un long discours. Soolking a alors dédié sa récompense à son public tout en proférant le slogan mythique du peuple algérien. «One, Two, Three, viva l'Algérie», a lancé le chanteur de 33 ans. La cérémonie était retransmise sur TF1.

Ce n'est donc pas surprenant qu'il fasse un clin d'oeil à l'Algérie dans les moments les plus marquants de sa carrière. Ce nouveau sacre restera sans doute un moment de gloire dont il se souviendra encore plus longtemps et ses fans algériens aussi. En somme, le succès international n'a pas fait oublier à Soolking l'Algérie qui l'a vu naître et grandir, mais cela agace certains.