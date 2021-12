L'Autorité nationale indépendante des élections a révélé que le nombre de sièges au Conseil de la nation sera revu à la hausse. Une revue à la hausse qui est dictée par la récente création de 10 nouvelles wilayas dans le sud du pays, à savoir Timimoun, Bordj-Badji-Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'ghaïr, et El Ménéa, qui étaient, jusque-là, des circonscriptions administratives. Ainsi, le nombre de députés passera de 144 à 174 sièges. «Les 48 wilayas sont concernées par le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, soit un siège, tandis que les 10 nouvelles wilayas sont concernées par l'élection de membres du Conseil de la nation, soit deux sièges», explique l'Anie dans son communiqué. De ce fait, le nombre de sièges passera de 96 à 116, tandis que le tiers présidentiel sera augmenté de 10 sièges pour atteindre l'équilibre.