Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint 5208206 lundi midi, ont annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), l'agence de soins de santé spécialisée de l'Union africaine, qui compte 55 membres. Par ailleurs, a indiqué le CDC Afrique, le nombre de décès dus à la pandémie s'élève à 137600, tandis que 4 620 442 patients à travers le continent se sont rétablis de la maladie à ce jour. Selon le CDC Afrique, les pays comptant le plus de cas sur le continent sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Ethiopie et l'Egypte. L'Afrique du Sud est le pays qui a enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique avec 1823319, tandis que le Maroc a signalé 526651 cas à la date de lundi. Enfin, a précisé le CDC Afrique, en termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la région la plus touchée, suivie des parties nord et est du continent, tandis que l'Afrique centrale est la région la moins touchée.