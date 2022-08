Dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de recueillement à la mémoire de la défunte cheffe scoute Dounia Bouhalassa, qui a succombé à ses brûlures suite aux récents incendies dans la wilaya d'El Tarf, organisée à la Maison de la culture Malek Haddad de Constantine, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a annoncé la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune de décerner à la défunte la plus haute distinction des Scouts musulmans algériens (SMA) portant le nom du Chahid «Mohamed Bouras», tout en baptisant nombre de groupes scouts, à travers le pays, de son nom Dounia Bouhalassa outre l'octroi d'un logement à sa famille. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée dans une atmosphère de recueillement en présence des autorités locales, sa famille et des représentants des SMA, les qualités et le courage de Dounia Bouhalassa ont été mis en exergue. La défunte, cheffe scoute au sein du groupe des SMA Irchad (mouhafada de Constantine), a succombé lundi dernier à ses blessures au CHU Ben Badis de Constantine. La regrettée a contribué au sauvetage de 68 enfants scouts qui visitaient le parc zoologique de Brabtia (El Tarf) ravagé par les feux.