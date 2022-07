Le musée régional du Moudjahid «colonel Ali Kafi» de Skikda a récupéré des pièces d'équipements de communications et de télécommunications, utilisés pendant la guerre de Libération nationale, a-t-on appris mardi auprès de la directrice du musée. Ces équipements ont été remis par la direction de la poste et télécommunications de la wilaya de Skikda au musée comme don à l'occasion de la célébration du soixantenaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale (1962-2022), a précisé Samia Berber. Ces équipements sont des pièces d'appareils de communications et de télécommunications et une ancienne machine à écrire utilisée pendant l'époque de la colonisation française en Algérie, a ajouté la même responsable. Selon elle, il sera procédé, à l'occasion de la récupération de ces équipements, à l'aménagement d'un pavillon consacré aux communications et télécommunications pendant la guerre de Libération nationale, au niveau du musée régional du Moudjahid.