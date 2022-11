Le «Algeria Investment Conference» revient cette année plus fort, plus grand et plus ambitieux. L'édition de cette année aura lieu les 9-10 novembre au Centre International des Conférences d'Alger, Abdellatif Rahal. L'AIC 2022 compte une importante participation d'acteurs internationaux, qui regroupe divers institutions et sociétés, représentations diplomatiques de plus de plusieurs pays ainsi que des personnalités du domaine privé et public ainsi que 1000 investisseurs algériens et étrangers. En effet, la Turquie sera l'invité d'honneur. Elle sera représentée par le ministre de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Dönmez. Grâce à cette importante participation locale et internationale, l'AIC ambitionne de constituer un RDV incontournable de l'investissement et du développement des affaires en Algérie et permettra des partenariats stratégiques.