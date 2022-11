L´ambassade de la République tchèque en Algérie, en collaboration du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, organise, aujourd'hui et demain à l´hôtel El Djazaïr, un Forum d´affaires algéro-thèque. Cet événement sera coprésidé par le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab, et de son homologue tchèque de l´Industrie et du Commerce, Jozef Sikela, qui effectue une visite de travail en Algérie. Un Forum auquel prendront part plusieurs organisations patronales à l'instar de la Confédération algérienne du patronat citoyen.