Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a décidé de s'alléger. Selon l'arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022, paru au Journal officiel N°22, le ministre des Finances a décidé de déléguer sa signature à Noureddine Khaldi, directeur général des douanes, à Djamal Kheznadji, directeur général du Domaine national, et Abdelkrim Bouzred, directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat. De ce fait, ces directeurs généraux sont autorisés à signer au nom du ministre des Finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés, dans la limite de leurs attributions. Comme délégation de signature a été donnée, entre autres, à Mme Amel Abdellatif, directrice générale des impôts, à Laziz Faid, directeur général du budget, à Ali Bouharaoua, directeur général des relations économiques et financières extérieures. Ils sont autorisés à signer tous les actes et décisions y compris les arrêtés.