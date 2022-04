La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a adressé un correspondance aux cadres du secteur et des directions sous tutelle relatif à la généralisation de l'usage de la langue arabe. Aussi, est-il recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de cette instruction. D'autant que la ministre a mis l'accent sur la généralisation de l'usage de la langue nationale dans toutes les correspondances internes du secteur au niveau national. La même instruction souligne que tous les débats et délibérations lors notamment des réunions, séminaires et manifestations officielles doivent avoir lieu en arabe, à l'exception des réunions internationales ou il est permis l'usage d'autres langues... aux côtés de l'arabe.