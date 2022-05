La présidente du Conseil d'administration du Sénat mexicain, Olga Sánchez Cordero, a souligné que le Mexique et l'Algérie ont un grand potentiel pour renforcer les relations bilatérales, appelant à consolider davantage les liens économiques entre les deux nations. Lors de la visite du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Chakib Rachid Kaïd, la sénatrice a assuré que les relations diplomatiques se caractérisent par un très haut degré d'entente politique. Sánchez Cordero a également remercié l'Algérie pour son soutien à la candidature du Mexique pour le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que pour le Conseil économique et social de ce même forum.