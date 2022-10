Les horaires d'exploitation des transports guidés des personnes (métro, tramway et transport par câble) seront prolongés aujourd'hui jusqu'à 1h du matin, et ce, à l'occasion du 68ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, a indiqué l'Entreprise du Métro d'Alger (EMA) dans un communiqué. «À l'occasion de la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, l'Entreprise Métro d'Alger a la joie et le plaisir d'informer ses aimables usagers du prolongement des horaires de service pour les trois modes de transport (métro, tramway et transport par câble) jusqu'à 1h du matin le 31 octobre 2022 pour permettre aux citoyens de participer aux festivités organisées pour cet événement», fait savoir la même source. Pour la même occasion, une gratuité des transports guidés sera offerte aux usagers pour la journée du 1er novembre, ajoute l'EMA.