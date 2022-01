Plus de 58 000 requêtes ont été enregistrées par la médiation de la République en 2021, dont 96,30% ont été traitées, a révélé le médiateur de la République, Brahim Merad. «La médiation de la République a enregistré un total de 58 801 requêtes du 1er janvier au 23 décembre 2021, dont 51 253 requêtes soumises par des personnes physiques et 7548 requêtes, relatives au service public (préoccupations liées au développement local)», a fait savoir Brahim Merad. Selon le même responsable, l'intervention de son instance a permis d'examiner 56 630 requêtes, soit 96,30% de l'ensemble des requêtes reçues. «La médiation n'intervient pas dans les questions soumises à la justice», a-t-il assuré. Dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en charge des préoccupations du citoyen, le même responsable a fait savoir que son instance a enregistré, aux niveaux central et local (délégations des 58 wilayas et la circonscription de Debdab), un total de 124 368 requêtes, dont 100 481 requêtes de personnes physiques (81%), 4 011 d'associations (3%), 12 602 de groupes de citoyens (10%) et 7 274 de représentants des quartiers et de villages (6%).