Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, a perdu une bataille dans la guerre judiciaire qui l'oppose, aux Etats-Unis, à des ressortissants de son pays l'accusant de tortures et d'exécutions extra-judiciaires. Une juge fédérale a estimé que le maréchal Haftar n'avait pas coopéré avec la justice et qu'il pouvait donc être condamné «par défaut» à verser des dommages et intérêts aux plaignants. Il peut encore faire appel de cette décision et il faudra d'autres audiences pour déterminer le montant des compensations, mais cette décision représente un revers majeur pour le maréchal.

«La justice a gagné, Haftar va devoir répondre de ses crimes de guerre», a estimé Faisal Gill, l'un des avocats à l'origine de la procédure.

En 2019 et 2020, des familles libyennes avaient porté plainte au civil contre le maréchal Haftar responsable selon eux de la mort de leurs proches, tués dans des bombardements.