Le marché de gros de fruits et légumes d'El Kerma à Oran, a été doté d'un nouvel espace dédié à la vente de poisson en gros et en détail, qui devra être opérationnel prochainement, selon la directrice de ce marché, Meriem Boukraled. L'infrastructure a été finalisée et l'entrée en service de ce nouveau marché du poisson relevant de la direction de la pêche et des productions halieutiques, premier du genre dans la wilaya d'Oran, est prévue au courant de ce mois. Ce marché de poisson est doté de deux chambres froides, une négative et une deuxième positive, avec une capacité de stockage totale de 7.000 tonnes, et la mise en service de cet espace se fera après la désignation des exploitants privés. Cet espace, qui fonctionne suivant des normes reconnues, permettra de répondre à la demande en matière de produits de la mer, mais aussi de faire la promotion des produits issus de l'aquaculture, comme la dorade, le loup de mer et les moules, cultivés dans les fermes aquacoles oranaises.