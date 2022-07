C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est ce que le Mali a voulu signifier dans son vibrant hommage rendu à des pays dont l'Algérie, qui avaient refusé d'emboîter le pied à la Cédéao dans son embargo contre cet Etat et contre les putschistes, convaincus que c'est le peuple vulnérable et innocent qui en subira les terribles conséquences.Après avoir exprimé son satisfecit relatif à la levée des sanctions contre le Mali, le gouvernement du pays a également remercié «les amis du Mali» qui ont évité la suffocation au pays en lui offrant des portes vers le monde extérieur. Dans un communiqué, le gouvernement malien a réitéré sa reconnaissance infinie pour son soutien indéfectible au président de la République Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien frère». Aussi, le gouvernement de la Transition en appelle «à la solidarité africaine pour oeuvrer ensemble à la réussite du processus de refondation de l'Etat malien».