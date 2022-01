La pilule est dure à avaler. La défaite en Coupe arabe FIFA 2021 face aux Verts risque de rester longtemps en travers de la gorge des Marocains, notamment celle du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ. Même s'il soutient que ce revers n'était pas un échec. Pour se donner bonne conscience, il avance que «l'Algérie avait joué avec la majorité des joueurs de l'équipe A dans le Onze, excepté Mahrez et Bennacer». L'homme fort du football marocain n'a pas hésité à considérer Bendebka et Benyada comme des cadres des champions d'Afrique. Dans son pamphlet, il évoque Belamri et Bounedjah, pourtant absents lors de cette confrontation. une autre preuve que cet énième revers a laissé des séquelles d'autant que l'équipe marocaine a été dissoute dès son retour au pays.