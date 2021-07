Décidément, ils en font une «fixation pathologique». Alors que les accusations adressées au Maroc sur la situation des droits de l'homme au Sahara pleuvent de partout, l'ambassadeur du Maroc à Genève, Omar Zniber, n'a pas trouvé mieux pour détourner l'attention médiatique internationale que de s'en prendre à l'Algérie. Lors de la 47e session du Conseil des droits de l'homme, ce dernier a parlé d'une «fixation pathologique» de l'Algérie envers le Maroc. Mais ce qui frise le ridicule, c'est lorsque ce diplomate va affirmer que plusieurs présidents algériens «ont formellement reconnu la marocanité du Sahara, notamment le président Boumediene dans sa déclaration au Sommet arabe de 1974 (...) De même, le président Boudiaf, ayant voulu mettre un terme à ce différend artificiel a été lâchement assassiné». Or, les faits historiques prouvent le contraire. Lors des rencontres entre les trois chefs d'Etat Hassan II, Boumediene et le Mauritanien Ould Daddah, en 1970 à Nouadhibou et en 1973 à Agadir, le principe de l'autodétermination a été proclamé. Aussi, Omar Zniber aurait mieux fait de relire le communiqué d'Agadir avant de tenter, comme d'habitude, une manoeuvre de diversion qui ne trompe plus personne.