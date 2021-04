Les Forces armées royales (FAR) ont commandé 13 drones de type Bayraktar TB-2 auprès de la compagnie turque Baykar, rapporte Africa Intelligence. Une société dirigée par Selçuk Bayraktar, l'époux de Sümeyye, la fille cadette du président Recep Tayyip Erdogan. Quatre stations de contrôle au sol ont été également commandées pour diriger les opérations. Les Bayraktar TB-2 sont des drones Male (moyenne altitude longue endurance) dotés d'une autonomie de plus de 24 heures. Selon Le Figaro, «les TB2, des drones armés produits par Baykar ont ainsi permis aux forces azerbaïdjanaises, conseillées et équipées par l'allié turc de paralyser une partie de la défense aérienne, de l'artillerie et des blindés arméniens».