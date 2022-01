Sur instruction du président de la République, le ministère des Moudjahidine a procédé à la traduction du livre-témoignage sur la guerre de Libération nationale du Moudjahid de la Fédération de France du FLN, Mohamed Ghafir, dit Moh Clichy. Riche en documents officiels à forte teneur historique, l'ouvrage intitulé Droit d'évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961, revient sur le parcours militant de son auteur, tout en mettant en exergue les grandes étapes de l'Histoire de l'Algérie, avant et pendant la révolution, en Algérie et en France. Moh Clichy apporte un précieux témoignage de cette époque. La traduction de son livre à l'arabe est une excellente chose, puisque l'ouvrage sera disponible pour un bien plus large public.