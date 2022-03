À Tlemcen, le livre est sorti des rayons de librairie pour visiter les espaces publics, une façon d'en appeler à l'attention des lectrices et des lecteurs potentiels. Jusqu'à demain, la manifestation littéraire intitulée Le livre dans la rue, s'accompagne de plusieurs animations en plein air. Afin d'attirer les adultes et les enfants, les initiateurs de l'opération ont choisi des attractions alliant les aspects ludiques aux attentes traditionnelles pour développer le goût de la lecture et ainsi célébrer le livre, au moment même où se déroule à Alger la 25e édition du Salon international du livre. Pour assurer une totale communion entre les artistes et le public, étaient de la partie la bibliothèque principale de lecture publique Mohamed Dib, la Maison de la culture Abdelkader Alloula et le Palais de la culture Abdelkrim Dali.