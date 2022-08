Le ministère des Moudjahidine a rassuré, hier, dans un communiqué que le lieu du congrès de la Soumam n'a pas été touché par les feux de forêts localisés dans la région d'Ifri Ouzellaguen. En effet, le ministère a rassuré que les incendies enregistrés, dimanche dans l'après-midi à Ifri Ouzellaguen, aux alentours du site historique du lieu de la tenue du congrès de la Soumam en 1956, n'ont pas touché le monument historique et aucune de ses structures n'a été endommagée. Le ministère a remercié, par la même occasion, les citoyennes et les citoyens du village d'Ifri, à Béjaïa, pour leur mobilisation aux côtés des services de la wilaya, des pompiers et des différents acteurs qui ont protégé le site des feux de forêts.