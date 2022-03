Le Premier ministre libanais Najib Mikati a introduit auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, une demande particulière: reprendre ses exportations de sucre. Lors d'un entretien en marge du 20e Forum international de Doha (Qatar), Nadjib Mikati a émis le souhait que son pays soit exempté de la décision d'interdire l'exportation de sucre dans le but d'aider ce dernier à faire face aux répercussions du conflit russo-ukrainien, affirme un communiqué de la présidence du Conseil des ministres libanais. Lors du Conseil des ministres, tenu le 13 mars, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné l'interdiction d'exporter tous les produits de large consommation que l'Algérie importe, à l'instar du sucre, des pâtes, de l'huile, de la semoule, et tous les dérivés du blé.