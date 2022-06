En Algérie, il ne reste que trois intercepteurs MiG-25 (code Otan «Foxbat») en service. Ils tireront leur révérence à l'issue du grand défilé militaire prévu le 5 Juillet à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Entré en service en 1978,le MIG-25 était le pilier de l'armée de l'air algérienne. Il a gagné sa crédibilité et sa force grâce à ses performances pendant 40 ans. Cet avion peut atteindre une vitesse de Mach 2,83 sans aucune restriction, ce qui signifie qu'il est le chasseur le plus rapide jamais construit. Il détient également le record du monde d'une hauteur absolue de plus de 37 km. En service il peut aller jusqu'à 28 km sans restriction également.

Le 5 Juillet, le MIG-25 fera son dernier vol dans le ciel algérien pour un dernier baroud d'honneur.