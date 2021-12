L'Algérie a lancé un appel d'offres à investisseurs pour la réalisation du projet «Solar 1000 MW» pour la production de 1000 MW d'électricité à partir d'énergie solaire. L'appel d'offres s'adresse aux investisseurs de droit algérien et de droit étranger. Le «Solar 1000 MW» consiste en la constitution de sociétés de projet (SPV) chargées de réaliser un projet de centrales solaires photovoltaïques réparties sur le territoire national algérien en lots de 50 à 300 MWc chacun. La Société algérienne des énergies renouvelables dénommée «Shaems Spa» s'associera dans ce projet avec l'investisseur retenu par une prise de participation au capital social des sociétés de projet, soit seule, soit en association avec des entreprises publiques et /ou privées. Les centrales solaires photovoltaïques de chacun des lots seront développées par la société de projet attributaire du lot concerné. La commercialisation de l'électricité produite se fera à travers un contrat de vente et d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement PPA), conclu pour une durée d'exploitation de 25 ans pour chacune des centrales, entre la société de projet et l'acheteur désigné.