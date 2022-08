Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'est engagé, hier, lors d'un sommet Japon-Afrique à Tunis à «remédier à une injustice historique» et à faire pression pour que le continent obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. «Pour agir de façon efficace» et consolider la paix et la sécurité en Afrique, «il est urgent de remédier à l'injustice historique» de l'absence d'un siège permanent pour l'Afrique à l'ONU, a déclaré M. Kishida, en visioconférence depuis Tokyo. «Le Japon va renforcer son partenariat avec l'Afrique» et, l'an prochain, quand il sera au Conseil de sécurité avec un siège non permanent (2023 et 2024), il plaidera pour une réforme de l'ONU et l'obtention d'un siège permanent pour le continent, a-t-il poursuivi. Ce sera «un moment de vérité pour les Nations unies», a dit M. Kishida, resté à Tokyo pour cause de Covid-19.