Sous l'égide du wali de Béjaïa, le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) avec le soutien de l'université Abderrahmane Mira (Uamb) et la direction de la culture et des arts de Béjaïa, organise, aujourd'hui, à l'occasion de la rentrée universitaire 2022/2023, la cérémonie d'actualisation de la convention de partenariat et de coopération liant les deux institutions. La signature sera suivie du lancement d'un premier département de traduction de et vers tamazight. Dans le même sillage, la Bibliothèque principale de lecture publique de Béjaïa abritera ce jeudi, une table ronde d'évaluation de l'opération de collecte des données linguistiques et culturelles de l'Algérie, dans le cadre de la nouvelle version de l'Atlas des langues initié par l'Unesco. Cette table ronde réunira un panel de spécialistes en linguistique et de chercheurs dans le patrimoine linguistique national. Cet important travail est accompli sous la direction scientifique de Ramdane Touati, docteur en linguistique amazighe, et en sa qualité de point focal en Algérie avec l'accompagnement institutionnel du HCA et du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger.