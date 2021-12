L'Arabie saoudite vient d'annoncer qu'elle allait rouvrir ses frontières aux pèlerins étrangers pour la Omra et le Hadj. L'Autorité saoudienne de santé publique a annoncé que les personnes vaccinées avec le vaccin russe «Sputnik V» contre le virus Corona seront autorisées à entrer dans le pays pour de courtes visites, à partir de janvier prochain. En effet, l'Autorité saoudienne de la santé publique vient

d'inclure le vaccin russe «Sputnik V» dans les mises à jour de l'application «Weqaya» pour les vaccins autorisés à entrer dans le Royaume. L'application «Weqaya» pour les vaccins en Arabie saoudite contient une définition complète de la vaccination dans le but de venir en Arabie saoudite et une liste de vaccins reconnus par les autorités saoudiennes.