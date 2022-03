Une bonne nouvelle pour les Algériens désireux de visiter la «terre sainte» de l'islam en effectuant un Hadj ou une Omra cette année. Une bonne nouvelle, également, pour les 800 agences de tourisme et de voyages activant dans ce domaine. L'Arabie saoudite a annoncé, samedi, la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, en dispensant, notamment les voyageurs vaccinés de quarantaine ou de tests de dépistage. Cité par l'agence de presse officielle SPA, un responsable du ministère de l'Intérieur a affirmé que «dès samedi, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur et la distanciation sociale ne sera plus exigée dans les espaces publics, y compris dans les mosquées».

Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les lieux clos. Le Royaume saoudien, qui abrite les deux principaux Lieux saints de l'islam, La Mecque et Médine, a également levé l'exigence de présenter un test de dépistage négatif aux voyageurs vaccinés, ainsi que l'obligation de s'isoler à leur arrivée.