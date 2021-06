Le plus grand salon dédié au jeu vidéo au monde, E3, a démarré en ligne samedi pour un divertissement «qui nous a aidés à tenir» pendant la pandémie, en dévoilant les images du prochain jeu, Avatar d'Ubisoft, et en promettant de se réunir physiquement en 2022. Electronic Entertainment Expo, qui transforme le Centre de convention de Los Angeles en un paradis pour les adeptes de jeux virtuels, a dû annuler le salon en 2020 à cause de la Covid-19 et il se déroule cette année en ligne. Depuis 1995, l'ESA organise un salon dédié à ce divertissement, la plupart du temps à Los Angeles. La pandémie et les confinements successifs ont fait exploser ce marché. Aux Etats-Unis, les ventes de jeux vidéo ont atteint un record en 2020, s'élevant à près de 57 milliards de dollars, selon un rapport du cabinet d'études NPD Group. L'édition 2021 qui a lieu entre les12 et 15 juin, était ponctuée d'une série de présentations par les acteurs majeurs du secteur, comme Microsoft et Nintendo. Première grande société à y faire une présentation, Ubisoft a dévoilé les images d'un nouveau jeu basé sur le film de science-fiction aux personnages bleus, Avatar. Baptisé «Avatar: Frontiers of Pandora» et développé en association avec Disney, le jeu sera disponible en 2022.