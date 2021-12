Le Festival national du graffiti se tiendra du 17 au 21 décembre prochain à Sétif sous le thème «Créativité et citoyenneté». Initié par la Ligue des activités scientifiques et techniques des jeunes, en coordination avec l'Office des établissements de jeunes (Odej) et sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports, le festival a pour thème la lutte contre les fléaux sociaux et la diffusion des valeurs morales et citoyennes. Destinée aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans, la manifestation vise à faire de cette forme d'art urbain un moyen de sensibilisation à la citoyenneté, de diffusion de la culture de la paix et de prévention contre les fléaux sociaux. Le festival sera également, une opportunité pour les participants des diverses wilayas du pays d'échanger leurs expériences, en plus de constituer un espace de communication et d'animation. Les Éliminatoires nationales du festival se dérouleront en ligne par l'envoi des oeuvres à l'adresse électronique de la manifestation avant le 10 décembre afin d'en retenir 50 pour la phase finale qui aura lieu dans la ville de Sétif.