Un ressortissant algérien s'est distingué par un geste courageux et héroïque lors de la fusillade qui a eu lieu mardi 12 avril dernier au niveau du quartier Brooklyn, à New York. Houari Benkada, 27 ans, a risqué sa vie pour sauver une femme enceinte. Il a été, d'ailleurs, blessé sur le coup. Il est actuellement à l'hôpital. Selon la police de New York, citée par plusieurs sources médiatiques, l'auteur de l'attaque avait tiré 33 balles. L'une d'elles a d'ailleurs touché le jeune Algérien au niveau du genou. En dépit de sa blessure, le jeune Algérien n'avait qu'une idée «aider cette femme enceinte». Chose qu'il a faite au péril de sa vie puisqu'il a été lui-même touché. Il est à noter que le présumé auteur de la sanglante fusillade a été arrêté le lendemain, soit mercredi dernier.