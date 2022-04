Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a affirmé que la femme algérienne a un rôle important et essentiel dans la société. Supervisant l'ouverture d'une exposition sur les productions féminines et familiales au ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie a mis en avant la contribution significative de la femme depuis la guerre d'indépendance à la construction du pays. Le même intervenant a souligné que l'apport de la femme est reconnu et reflète l'importance de l'élément féminin dans le développement de l'Algérie. «Nous, au ministère des Affaires étrangères, avons un rôle à jouer pour influencer les organisations internationales pour une meilleure participation des femmes» a-t-il poursuivi avant de réaffirmer que «l'émancipation des femmes est devenue un élément essentiel des programmes des Nations unies».